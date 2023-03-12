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Ngôi làng toàn tỷ phú, siêu xe chạy ngoài đường ở Anh

Nhìn bên ngoài, không ai nhận ra được sự giàu có ẩn bên trong ngôi làng. Nơi đây hội tụ các cư dân giàu có và người nổi tiếng sinh sống.
Đọc thêm : Ngôi làng toàn tỷ phú, siêu xe chạy ngoài đường ở Anh