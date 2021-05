Ngọc Dung và Anh Toàn rời khỏi cuộc chơi

(Dân trí) - Đêm công bố kết quả của đêm thi thứ hai chương trình “Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance” đã được truyền hình trực tiếp vào tối 21/10. Sau Sao Mai và Anh Huy thì Ngọc Dung, Anh Toàn là hai thí sinh tiếp theo phải dừng bước.