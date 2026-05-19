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Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón ông Putin

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ra sân bay đón chào Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm chính thức.
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