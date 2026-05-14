Video
video cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Mỹ quan sát không gian Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dường như tỏ ra bất ngờ khi được chiêm ngưỡng không gian bên trong Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc.
Đọc thêm : Thực đơn quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Trump