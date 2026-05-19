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Ngô Thanh Vân U50: Mẹ bỉm sữa rời showbiz, viên mãn bên chồng

Ngô Thanh Vân chia sẻ, hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo, song cô hạnh phúc khi có sự đồng hành của Huy Trần trong hành trình vun đắp tổ ấm, chăm sóc bé Gạo.
Đọc thêm : Ngô Thanh Vân U50: Mẹ bỉm sữa rời showbiz, viên mãn bên chồng