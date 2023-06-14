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Nghiệt ngã cho Lukaku: Trở thành tội đồ của Inter, bị bạn gái quay lưng

Sau khi bị chỉ trích vì trở thành tội đồ khiến Inter mất chức vô địch Champions League, Lukaku còn bị bạn gái quay lưng.
Đọc thêm : Nghiệt ngã cho Lukaku: Trở thành tội đồ của Inter, bị bạn gái quay lưng