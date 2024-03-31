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Nghiên cứu mới phát hiện cà phê giúp duy trì cơ bắp khi chúng ta già đi

Các nhà khoa học mới đây tìm ra hợp chất trigonelline với hàm lượng cao trong cà phê, có thể giúp cải thiện sức mạnh và chức năng cơ bắp.
Đọc thêm : Nghiên cứu mới phát hiện cà phê giúp duy trì cơ bắp khi chúng ta già đi