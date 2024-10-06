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Nghịch lý cho thấy sự khủng khiếp của C.Ronaldo

Thông thường, các cầu thủ thường bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp khi bước sang tuổi 30 nhưng C.Ronaldo thì hoàn toàn ngược lại.
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