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Nghỉ việc văn phòng, cô gái làm giúp việc ở nhà sang trọng khắp thế giới

Sau khi chán nản với công việc kéo dài mỗi tuần, cô gái trẻ đã nghỉ việc và đi khắp thế giới, làm giúp việc cho chủ nhà để được ở miễn phí.
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