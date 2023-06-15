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Nghi vấn xe đầu kéo tông tử vong CSGT làm nhiệm vụ trên đường

Trong lúc đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 21A (đoạn qua huyện Thanh Liêm, Hà Nam), một cán bộ CSGT của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam bị ô tô tông tử vong.
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