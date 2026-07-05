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Nghi phạm bắt cóc bé gái sa lưới ở Lào Cai sau gần 3 giờ bỏ trốn

(Dân trí) - Sau gần 3 giờ bỏ trốn từ Sơn La sang Lào Cai, nghi phạm bắt cóc bé gái 6 tuổi bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn, nạn nhân được giải cứu an toàn.
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