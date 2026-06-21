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Nghị lực sống của cô gái gốc Việt khuyết đôi tay từng bị bố mẹ bỏ rơi

Anna, 32 tuổi, là một cô gái sinh ra bị khuyết tật đôi tay tại Việt Nam và bị bố mẹ bỏ rơi, nhưng sau đó được một người mẹ đơn thân tại Mỹ nhận nuôi.
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