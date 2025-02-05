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Nghi án 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật trước cổng chùa ở An Giang

Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) đang điều tra vụ nhóm 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật, hành hung người hành hương tại chùa Kim Tiên.
Đọc thêm : Nghi án 50 người dàn cảnh xô đẩy, cướp giật trước cổng chùa ở An Giang