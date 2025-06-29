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Nghẹt thở cuộc giải cứu cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc lúc nửa đêm

Gã đàn ông mang theo dao, thuốc trừ sâu, lẻn vào nhà giữa đêm khống chế bà ngoại, bắt cóc cháu bé 3 tuổi, rồi nhắn tin dọa sẽ giết nếu người mẹ không gặp.
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