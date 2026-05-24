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Nghệ sĩ xiếc bị trăn siết bất tỉnh khi đang trình diễn

Các khán giả khi đến xem màn trình diễn xiếc thú tại Dagestan (Nga) đã chứng kiến khoảnh khắc thót tim khi nghệ sĩ xiếc bị một con trăn quấn đến bất tỉnh.
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