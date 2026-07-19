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Nghệ sĩ đường phố bị bỏng vì gặp sự cố khi đang biểu diễn

Một nghệ sĩ đường phố tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) trong khi đang thực hiện màn diễn nghệ thuật với lửa đã gặp sự cố bất ngờ, khiến lửa bén vào người.
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