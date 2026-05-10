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Nghệ nhân tay không biểu diễn cùng rắn hổ mang ở Hà Nội

Tại lễ hội làng Lệ Mật (phường Việt Hưng, Hà Nội), nghệ nhân biểu diễn cùng rắn hổ mang trước đám đông, nhiều lần đối mặt cảnh rắn dựng mang, lao người đầy nguy hiểm.
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