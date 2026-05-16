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Nghệ An triển khai chiến dịch khám sức khỏe toàn dân

Sáng 16/5, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn tỉnh.
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