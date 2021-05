Nghệ An: Nam thanh niên phải nhập viện vì trưởng công an xã ra đòn mạnh tay?

(Dân trí) - Đến trụ sở công an xã Văn Lợi (Quỳ Hợp, Nghệ An) để làm việc về 1 vụ xô xát trước đó, Đông bất ngờ bị trưởng công an xã này đánh và phải nhập viện cấp cứu.