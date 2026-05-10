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Ngay trước lệnh ngừng bắn, UAV Ukraine tập kích một số mục tiêu Nga

Trước khi lệnh ngừng bắn 3 ngày có hiệu lực, UAV Ukraine đã tập kích một số mục tiêu quan trọng ở hậu phương của Nga.
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