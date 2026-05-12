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Ngày trở về đất mẹ của "Hùm Xám" - Liệt sĩ Nguyễn Sông Thao

Ngày 11/5, chính quyền xã Yên Xuân (Nghệ An) và gia đình tổ chức Lễ truy điệu và an táng AHLLVTND, liệt sĩ Nguyễn Sông Thao sau 48 năm ông hi sinh.
Đọc thêm : Ngày trở về đất mẹ của "Hùm Xám" - liệt sĩ Nguyễn Sông Thao