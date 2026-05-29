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Ngày đầu tiên làm thủ tục thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2026

Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký dự thi lớp 10, tăng khoảng 20.000 em so với năm 2025.
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