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Ngày đầu bỏ phần mô phỏng sát hạch lái xe: Thí sinh giảm áp lực

Nhiều thí sinh đều cho rằng, quy định mới giúp giảm áp lực trong quá trình sát hạch nhưng không làm giảm chất lượng đầu ra.
Đọc thêm : Ngày đầu bỏ phần mô phỏng sát hạch lái xe: Thí sinh giảm áp lực