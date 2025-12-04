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Ngập sâu ở Lâm Đồng, lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ dân

Đọc thêm : Ngập sâu ở Lâm Đồng, lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ dân