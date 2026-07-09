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Ngán ngẩm vì nhạc AI khắp đường phố

Nhạc AI xuất hiện ở khắp nơi như quán cà phê, cửa hàng thời trang, xe khách khiến không ít người nghe cảm thấy đau đầu, ngán ngẩm.
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