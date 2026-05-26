Video
video cùng chuyên mục

Ngán ngẩm cảnh ùn tắc, người dân mong sớm cải tạo ngã tư Hàng Xanh

UBND TPHCM vừa giao liên danh CII lập hồ sơ cải tạo toàn diện khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức PPP, tổng vốn hơn 10.200 tỷ đồng.
Đọc thêm : Ngán ngẩm cảnh ùn tắc, người dân mong sớm cải tạo ngã tư Hàng Xanh