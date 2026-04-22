Ngày 22-4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2026. Tại sự kiện, SHB đã công bố và giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới.