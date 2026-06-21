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Ngắm thú ăn đêm ở rừng Nam Cát Tiên

Ngoài tham quan, trải nghiệm các tour ngắm cây cổ thụ, ghềnh suối, đạp xe xuyên rừng thì trải nghiệm ngắm thú ăn đêm là đặc trưng riêng tại rừng Nam Cát Tiên.
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