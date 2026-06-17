Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết lễ ký thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 19/6, tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock ở Obbürgen, gần Lucerne.