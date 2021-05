Ngắm cô bé dị tật nhún nhảy điêu luyện theo nhạc Taylor Swiff

(Dân trí) - Rilee 5 tuổi mắc chứng Achondroplasia - một dạng bệnh khiến cơ thể bé nhỏ như người lùn. Dẫu vậy, khiếm khuyết cơ thể dường như chẳng ngăn nổi niềm đam mê nhảy múa của cô bé. Trên nền bài hát Shake it Off của Taylor Swiff, em vẫn "trình diễn" thật say sưa, và xinh đẹp, đáng yêu hơn bao giờ hết.