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Nga tuyên bố sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Belarus sau cảnh báo của Ukraine

Ngày 23/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng "bảo đảm an ninh" cho quốc gia láng giềng Belarus.
Đọc thêm : Nga tuyên bố sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Belarus sau cảnh báo của Ukraine