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Nga tung chiêu quăng lưới "bắt sống" UAV Ukraine

Ukraine đã đưa vào trang bị hàng triệu UAV, dồi dào đến mức có thể dùng tới vài chiếc FPV để săn từng người lính đơn lẻ, gây tổn thất lớn cho Nga.
Đọc thêm : Cận cảnh Nga tung chiêu quăng lưới "bắt sống" UAV Ukraine