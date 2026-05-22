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Nga tập trận phô diễn sức mạnh bộ ba hạt nhân

Nga công bố video phô diễn sức mạnh của các thành phần chủ chốt trong bộ ba hạt nhân khi tham gia tập trận quy mô lớn.
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