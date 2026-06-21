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Nga tập kích phá hủy kho chứa UAV của Ukraine ở Kharkov

Nga tập kích chính xác, phá hủy kho chứa UAV của Ukraine ở Kharkov.
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