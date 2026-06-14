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Nga sử dụng bom hạng nặng tập kích vị trí của Ukraine ở Donetsk

Chiến đấu cơ Nga sử dụng bom hạng nặng, bao gồm cả siêu bom FAB-3000 tập kích, phá hủy vị trí của Ukraine ở Donetsk.
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