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Nga sẽ sớm triển khai xe chiến đấu hỗ trợ tăng "Kẻ hủy diệt" mới ở Ukraine

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator (Kẻ hủy diệt) phiên bản mới sẽ sớm được Nga triển khai tại Ukraine.
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