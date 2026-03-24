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Nga phá hủy hàng loạt xe tăng thiệt hái Ukraine trên mặt trận Zaporizhia

Quân đội Nga chặn đứng đợt phản công quy mô lớn của Ukraine ở Zaporizhia, phá hủy nhiều xe tăng thiết giáp.
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