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Nga phá hủy 3 tiêm kích MiG-29 Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ

Nga được cho là đã phá hủy 3 tiêm kích MiG-29 Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ, gồm 2 chiếc bốc cháy trên mặt đất và chiếc còn lại bị Su-35 bắn hạ.
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