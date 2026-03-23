Video
video cùng chuyên mục

Nga ném bom trúng điểm triển khai tạm thời của Ukraine tại Velyka Pysarivka

Nga ném bom lượn trúng điểm triển khai tạm thời của Ukraine tại Velyka Pysarivka ở vùng Sumy.
Đọc thêm : Chiến sự Ukraine 23/3: Ukraine và Nga đấu trí trên 2 mặt trận nóng bỏng