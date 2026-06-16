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Nga ném bom phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Ukraine ở Kharkov

Bom lượn FAB của Nga xóa sổ vị trí nhóm điều khiển UAV Ukraine đang triển khai tại làng Belyi Kolodez thuộc vùng Kharkov.
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