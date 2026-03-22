Video
video cùng chuyên mục

Nga ném bom chính xác, phá hủy con đập trên sông Oskol, tỉnh Kharkov.

Chiến đấu cơ Nga ném 3 quả bom KAB rất chính xác, phá hủy con đập trên sông Oskol, tỉnh Kharkov.
Đọc thêm : Chiến sự Ukraine 22/3: Kiev "đánh phủ đầu", ngăn Moscow tấn công lớn