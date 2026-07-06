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Nga không kích quy mô lớn vào Kiev ngày 6/7

Thủ đô Kiev của Ukraine tiếp tục hứng chịu cuộc tấn công tên lửa mới của Nga sau cảnh báo của Tổng thống Vladimir Putin.
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