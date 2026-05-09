Video
video cùng chuyên mục

Nga diễu binh kỷ niệm 81 năm chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Lễ diễu binh Chiến thắng kỷ niệm 81 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại diễn ra tại Quảng trường Đỏ.
Đọc thêm : Vì sao Duyệt binh Chiến thắng của Nga không có khí tài quân sự?