Video
video cùng chuyên mục

Nga đã chiếm được Rai-Aleksandrivka, một thành trì quan trọng của Ukraine

Quân đội Nga đã chiếm được Rai-Aleksandrivka, một thành trì quan trọng của Ukraine, mở đường tiến về vành đai pháo đài Sloviansk - Kramatorsk.
Đọc thêm : Chiến sự Ukraine 19/6: Ukraine có dấu hiệu rút khỏi 2 thành phố lớn