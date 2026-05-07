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Nga bắt giữ một số binh sĩ Ukraine ở Liman, thu giữ hàng loạt vũ khí NATO

Nga đột kích mạnh, bắt giữ một số binh sĩ Ukraine ở Liman, thu giữ hàng loạt vũ khí hiện đại có xuất xứ từ NATO.
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