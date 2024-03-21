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Neymar ra tay trượng nghĩa, cứu Dani Alves khỏi cảnh tù tội

Sau thời gian bị tạm giam, Dani Alves đã được tại ngoại. Theo báo giới Brazil, Neymar là người ra tay trượng nghĩa khi chi 1 triệu euro bảo lãnh cho người đồng đội cũ.
Đọc thêm : Neymar ra tay trượng nghĩa, cứu Dani Alves khỏi cảnh tù tội