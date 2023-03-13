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Neymar phẫu thuật thành công chấn thương mắt cá chân

Neymar sẽ bắt đầu bước vào tiến trình hồi phục sau khi ca mổ điều trị dứt điểm chấn thương mắt cá chân của anh được thực hiện thành công tại Doha, Qatar.
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