Video
video cùng chuyên mục

Neymar ở lại Mỹ nghỉ dưỡng cùng bạn gái sau thất bại tại World Cup

Neymar chọn ở lại Mỹ để nghỉ dưỡng cùng gia đình, khép lại những ngày đầy cảm xúc sau giải đấu có thể là cuối cùng trong màu áo Selecao.
Đọc thêm : Neymar ở lại Mỹ nghỉ dưỡng cùng bạn gái sau thất bại tại World Cup