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Neymar chết lặng nhìn Brazil sẩy chân

Háo hức xuất hiện để tiếp lửa cho đồng đội, Neymar lại phải chứng kiến một trong những trận đấu nhọc nhằn nhất của Brazil khi "Selecao" bị Morocco cầm hòa ngay trận ra quân World Cup 2026.
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