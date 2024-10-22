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Neymar bật khóc, nói lời đau đớn khi tái xuất sau 1 năm vắng bóng

Trước ngày trở lại sân cỏ sau một năm vắng bóng, Neymar đã nói ra những lời đau đớn từ tận đáy lòng.
Đọc thêm : Neymar bật khóc, nói lời đau đớn khi tái xuất sau 1 năm vắng bóng